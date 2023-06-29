«По просьбе болельщиков». Американская футболистка открыла аккаунт в OnlyFans
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23-летняя футболистка Никколе Тея, которая выступала за «Нeкаксу» в женской лиге Мексики и по просьбе болельщиков клуба решила открыть аккаунт на OnlyFans.
«По просьбе болельщиков», — анонсировала Тея открытие аккаунта на OnlyFans в своей социальной сети.
Фото: С личного архива Теи
За подписку футболистка просит $ 17,5 в месяц.
Тея выступает на позиции полузащитника. Она начала карьеру, выступая за «Сиэтл». После этого она перешла в «Некаксу», однако из-за плохих результатов в январе этого года с ней расторгли контракт. Сейчас она находится без команды.
Напомним, ранее бывшая российская теннисистка 23-летняя Софья Жук завела аккаунт OnlyFans и заработала за пять дней $ 4500.
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