«По просьбе болельщиков». Американская футболистка открыла аккаунт в OnlyFans

23-летняя футболистка Никколе Тея, которая выступала за «Нeкаксу» в женской лиге Мексики и по просьбе болельщиков клуба решила открыть аккаунт на OnlyFans.

«По просьбе болельщиков», — анонсировала Тея открытие аккаунта на OnlyFans в своей социальной сети.

Фото: С личного архива Теи

За подписку футболистка просит $ 17,5 в месяц.

Тея выступает на позиции полузащитника. Она начала карьеру, выступая за «Сиэтл». После этого она перешла в «Некаксу», однако из-за плохих результатов в январе этого года с ней расторгли контракт. Сейчас она находится без команды.

Напомним, ранее бывшая российская теннисистка 23-летняя Софья Жук завела аккаунт OnlyFans и заработала за пять дней $ 4500.