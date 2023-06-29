Стало известно, как будет выглядеть гостевая форма «Ювентуса» в следующем сезоне

Портал La Maglia Bianconero опубликовал возможное изображение гостевой формы «Ювентуса» на следующий сезон.
Возможная гостевая форма «Ювентуса» в сезоне-2023/2024
Фото: Социальные сети JuveFc
Судя по представленному изображению, можно увидеть, что во вторую форму туринского клуба вернётся розовый цвет. Всего же на форме будет представлено четыре цвета: белый, чёрный, серый и розовый.
В минувшем сезоне «Ювентус» также носил розовое — в третьей, розово-голубой форме. Однако в представленном концепте розовый цвет не будет выходить на передний план, а будет чередоваться с белыми и серыми полосами. Логотип, спонсор и полосы на рукаве будут чёрного цвета.
Серые горизонтальные полосы повторяют горный массив Монте-Роза, где находится самая высокая точка Пеннинских Альп, расположенных на границе Италии и Швейцарии, сообщает Pazzidifanta.
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