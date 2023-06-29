Дмитрий Кузнецов: Тюкавин — первый кандидат на позицию основного нападающего «Динамо»

Главный тренер 2DROTS и бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о ситуации с нападающими в московском «Динамо».
«Мы видели, что очень хорошая селекция у Лички была в «Оренбурге». Ребята, кто приходил, занимали место в составе и играли очень достойно. Думаю, Тюкавин — первый кандидат на позицию основного нападающего в «Динамо». Не знаю, как себя проявит Смолов, но Тюкавин помоложе и побыстрее. За Фёдором опыт и мастерство, но Тюкавин — быстрый, настырный и прогрессирующий футболист», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
21-летний Тюкавин в минувшем сезоне забил 10 голов и отдал семь результативных передач в 38 матчах. 33-летний Смолов забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче.
- 29 июня 2023
-
12:36
-
12:24
-
12:22
-
12:14
-
11:50
-
11:48
-
11:45
-
11:45
-
11:39
-
11:29
-
11:27
-
11:22
-
11:20
-
11:17
-
11:10
-
11:09
-
11:07
-
11:00
-
10:56
-
10:50
-
10:38
-
10:22
-
10:22
-
10:17
-
10:06
-
10:00
-
09:59
-
09:39
-
09:21
-
09:12
-
09:00
-
08:54
-
08:41
-
08:30
-
08:17