Рабьо не оказался в «Манчестер Юнайтед» из-за финансовых запросов своей матери-агента
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо в летнее трансферное окно мог оказаться на правах свободного агента в «Манчестер Юнайтед». Этого не случилось из-за финансовых запросов матери футболиста, являющейся агентом сына. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, мама Рабьо запросила для своего сына контракт на три года с зарплатой в € 10 млн за сезон, а также просила выписать ему подписной бонус в размере € 10 млн. «Манчестер Юнайтед» не пошёл на эти условия, поэтому Рабьо продлил контракт с «Ювентусом», за который выступает с лета 2019 года.
В минувшем сезоне Рабьо принял участие в 48 матчах, в которых забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.
Рабьо надел на себя подаренную голову лошади. Видеоролик:
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