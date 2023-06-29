Камоцци: не удивлён, что у «Лацио» есть интерес к Хлусевичу, — он может заиграть в Европе
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Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал информацию об интересе итальянского «Лацио» к полузащитнику московской команды Даниилу Хлусевичу.
«Хлусевич может заиграть в Европе. Он хороший игрок. Я не удивлён, что у «Лацио» есть к нему интерес», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
22-летний Хлусевич перешёл в «Спартак» в конце 2021 года из тульского «Арсенала». В минувшем сезоне полузащитник в 35 матчах отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года. Вместе со «Спартаком» Хлусевич выиграл Кубок России в сезоне-2021/2022.
В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в Российской Премьер-Лиге.
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