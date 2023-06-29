Созин: один Личка в «Динамо» ничего не сделает, это ведь не он находил классных игроков

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что Марцелу Личке будет тяжело в одиночку наладить результаты московского «Динамо».
«У нас принято хвалить Личку: только вышел с «Оренбургом» в РПЛ, а в итоге показал неплохой результат. Да, провалы, как с «Зенитом», забывать тоже не стоит, но глобально команда многим понравилась. Только вот успех «Оренбурга» – лишь наполовину заслуга чеха. Главное – он работал в тандеме с Дмитрием Андреевым. Ведь его департамент находит классных легионеров, предлагает их тренеру. А потом уже Личка классно их используют, что парнями из Южной Америки интересуются «Зенит» и клубы в Европе.
«Динамо» же берёт Личку, но футболисты, менеджмент, остаются. Один Личка в «Динамо» ничего не сделает, так как классных игроков в «Оренбурге» находил не он. Если бы перешёл ещё и Андреев – я бы ждал большого шага вперёд. Ведь финансов у клуба больше, чем у «Оренбурга». А так – не думаю, что глобально что-то изменится», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 29 июня 2023
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