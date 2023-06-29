Гризманн убеждал Тюрама перейти в «Атлетико», но тот выбрал «Интер»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн убеждал своего соотечественника Маркуса Тюрама перейти в его клуб, сообщает AS. Гризманн не достиг своей цели — Тюрам переходит в «Интер».
Гризманн неоднократно хвалил Тюрама за его высокий потенциал и всё ещё сохраняет надежду на переход 25-летнего форварда в «Атлетико» в дальнейшем.
«Матрасники» старались подписать Тюрама ещё в зимнее трансферное окно, когда из команды ушёл Жоау Феликс, но переход француза не состоялся. Сейчас у Тюрама закончился контракт с мёнхенгладбахской «Боруссией», и его следующее место назначения, как утверждает большинство инсайдеров, — миланский «Интер».
Отмечается, что Тюрам осознавал сложность конкуренции в «Атлетико», ведь тот же Гризманн — главная звезда клуба, а помимо него, в клубе на позиции форварда есть также Анхель Корреа, Мемфис Депай и Альваро Мората.
- 29 июня 2023
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