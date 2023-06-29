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«Астон Вилла» согласовала трансфер Пау Торреса с «Вильярреалом»

«Астон Вилла» согласовала трансфер Пау Торреса с «Вильярреалом»
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«Астон Вилла» договорилась о покупке испанского защитника Пау Торреса из «Вильярреала», сообщает в своём «твиттере» журналист Дэвид Орнштейн.

Сообщается, что лично Унаи Эмери, главный тренер «Астон Виллы», был заинтересован в покупке игрока. Личные договорённости с 26-летним защитником у «Астон Виллы» уже были, а сейчас англичане заключили соглашение с «Вильярреалом».

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Пау Торрес принял участие в 34 матчах, забил один гол и не отдал ни одной результативной передачи. Он выступает за «Вильярреал» на протяжении четырёх сезонов подряд, а во втором составе «жёлтой субмарины» он начал свою профессиональную карьеру. Клуб занял пятое место в испанской лиге, набрав 64 очка в 38 матчах, «Астон Вилла» же финишировала на седьмом месте АПЛ с 61 очком в арсенале.

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