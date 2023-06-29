Хаджи: если интерес «Лацио» к Хлусевичу не туфта, то дай бог, чтобы всё сложилось

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможном переходе Даниила Хлусевича в «Лацио».

«Возможный переход Хлусевича в «Лацио»? Если это не туфта, то дай бог, чтобы всё сложилось. «Спартаку» будет жалко потерять такого футболиста, но это значит, что Даниил заслужил этот трансфер. «Лацио» — неплохая команда в итальянском чемпионате. Российскому футболу нужно любыми путями появляться в Европе.

Хлусевич обладает хорошими качествами, но многое нужно исправлять. Он подкупает своей скоростью, но слабоват в тактическом плане», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Об интересе итальянских клубов к российскому полузащитнику пишут многие авторитетные инсайдеры. Например, Джанлука Ди Марцио.