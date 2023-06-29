Петрушин: давно не жду приглашения от «Динамо»

Бывший наставник «Динамо» Алексей Петрушин оценил членов тренерского штаба нового главкома бело-голубых Марцела Лички.

«С Гусевым я работал на молодёжном уровне. Честно говоря, для меня новость о его назначении на один из постов в «Динамо» стала неожиданной. У меня он играл ближе к атаке и неплохо забивал. Газзаев забрал его в ЦСКА, там Ролан и раскрылся.

Насчёт брата Лички… Любой тренер везёт за собой штаб. Всегда рядом с собой надо иметь людей, которые не сплавят. Это я знаю по личному опыту. Это нормальная практика.

Обращалось ли ко мне руководство «Динамо» для того, чтобы я вошёл в тренерский штаб? Мне уже 71 год. Давно не жду приглашения. Руководство клуба смотрит в западном направлении, а не на внутренний ресурс», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».