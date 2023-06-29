Семшов: надеюсь, Личка стабилизирует игру Захаряна

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов предположил, сможет ли новый главный тренер бело-голубых Марцел Личка вывести 20-летнего хавбека Арсена Захаряна на новый уровень.

«В прошедшем сезоне у нас были большие ожидания от Захаряна, пели много дифирамбов Арсену. Ему нужна стабильность. Первый сезон он провёл великолепно, а во втором менее ярко выступил. Нужно, чтобы Захарян показывал стабильный уровень.

В прессе надо сдержаннее писать о том или ином футболисте, который ярко о себе заявляет. Мы его поднимаем до высокого уровня, а у футболиста бывают разные причины, по которым не идёт игра. Потом начинаем его принижать. Надеюсь, Личка стабилизирует игру Захаряна», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.