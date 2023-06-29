Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: надеюсь, Личка стабилизирует игру Захаряна

Семшов: надеюсь, Личка стабилизирует игру Захаряна
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов предположил, сможет ли новый главный тренер бело-голубых Марцел Личка вывести 20-летнего хавбека Арсена Захаряна на новый уровень.

«В прошедшем сезоне у нас были большие ожидания от Захаряна, пели много дифирамбов Арсену. Ему нужна стабильность. Первый сезон он провёл великолепно, а во втором менее ярко выступил. Нужно, чтобы Захарян показывал стабильный уровень.

В прессе надо сдержаннее писать о том или ином футболисте, который ярко о себе заявляет. Мы его поднимаем до высокого уровня, а у футболиста бывают разные причины, по которым не идёт игра. Потом начинаем его принижать. Надеюсь, Личка стабилизирует игру Захаряна», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 на счету Захаряна 37 матчей за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Созин: один Личка в «Динамо» ничего не сделает, это ведь не он находил классных игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023