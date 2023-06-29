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Хомуха: Головин не поблагодарил меня, когда перешёл в «Монако»

Хомуха: Головин не поблагодарил меня, когда перешёл в «Монако»
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха, ранее возглавлявший молодёжную сборную России, рассказал, что полузащитник «Монако» Александр Головин не поблагодарил его, когда перешёл во французский клуб.

«К сожалению, в этом моё поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился. Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

Александр Головин стал игроком «Монако» в 2018 году. Ранее он выступал за московский ЦСКА. Под руководством Дмитрия Хомухи российский полузащитник выступал в молодёжной сборной.

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