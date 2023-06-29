Тикнизян: конкуренция — это всегда хорошо. Больше скажу: я этому рад

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян поделился мнением о конкуренции в команде на его позиции. Напомним, к красно-зелёным летом присоединились Илья Самошников и Александр Сильянов.

«Конкуренция — это всегда хорошо. Больше скажу: я этому рад, потому что благодаря естественной конкурентной среде ты можешь прогрессировать, показывать свои лучшие качества. Для меня это хорошая новость», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба красно-зелёных.

Напомним, в прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.

«Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До назначения Галактионова главным тренером команда была на 14-м месте, набрав всего 13 очков в 17 матчах.