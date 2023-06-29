Юрий Сёмин: «Верона»? Миранчук может претендовать на клуб выше рангом
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об интересе к Алексею Миранчуку со стороны итальянской «Вероны».
«Верона» заинтересована в Миранчуке? Не знаю, ничего не слышал про это. Мне кажется, Алексей может претендовать на клуб выше рангом. Он неплохо себя показал в «Торино» в прошедшем сезоне», — сказал Сёмин.
Напомним, ранее журналист Николо Скира сообщил о желании «Вероны» арендовать Миранчука. Сезон-2022/2023 27-летний российский полузащитник провёл в «Торино». Действующий контракт футболиста с «Аталантой» рассчитан до 30 июня 2024 года.
В минувшей кампании Миранчук провёл 29 матчей за туринский клуб в рамках Серии А, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.
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