Фердинанд: немного разочарован тем, как «Юнайтед» решал вопрос с Давидом де Хеа

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о ситуации с голкипером Давидом де Хеа.
«Давид де Хеа был отличным командным игроком. Он находится в «Юнайтед» уже 12 лет, его неоднократно признавали игроком года. В это время он был феноменальным. Я думал, что в это трансферное окно многие захотят приобрести его.
Многие люди хотят, чтобы он ушёл, и это понятно. Я просто немного разочарован тем, как клуб решал этот вопрос», — написал Фердинанд в своём «твиттере».
Напомним, Давид де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» летом 2011 года. Вместе с «красными дьяволами» он выигрывал АПЛ в сезоне-2012/2013 и Лигу Европы – 2016/2017. В завершившемся сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 58 игр, в которых пропустил 61 мяч. 25 из 58 матчей стали для вратаря «сухими».
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