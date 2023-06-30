Херардо Мартино: одна из задач «Интер Майами» — выйти в плей-офф чемпионата МЛС

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о целях команды на остаток сезона.

«Одна из наших задач – выйти в плей-офф. Это будет сложно, но, пока сохраняются шансы, мы будем к этому стремиться. Также есть Кубок. Турнир начинается через несколько недель. Мы очень этому рады.

Перед нами стоит большая задача — собрать окончательную команду до начала сезона 2024 года. Это время мы должны будем использовать, чтобы собрать команду, которая представляет собой «Интер Майами»», — сказал Мартино на пресс-конференции.

Напомним, 60-летний Мартино за свою тренерскую карьеру успел поработать с клубами из Аргентины и Парагвая (и побеждал в чемпионатах обеих стран). С «Барселоной» он выигрывал Суперкубок Испании в 2013 году, с «Атлантой Юнайтед» в 2018-м побеждал в чемпионате МЛС и тогда же был признан тренером года.