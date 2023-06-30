Ловрена и Модрича обвинили в даче ложных показаний — Sportske Novosti

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен, который выступает за «Лион», и полузащитник «Реала» Лука Модрич обвиняются в даче ложных показаний по делу о хищении средств бывшим президентом загребского «Динамо» Здравко Мамичем, сообщает Sportske Novosti.

Ловрен обвиняется в том, что давал ложные показания по поводу оформления приложения к профессиональному контракту вскоре после подписания основного соглашения, а также по поводу подписания трёх писем, самостоятельного открытия счёта в банке Загреба и перевода средств на счёт третьего лица, несмотря на то что известно, что в это время хорват находился во Франции.

Модрич, в свою очередь, давал неправдивые показания о том, что подписывал приложения к профессиональному игровому соглашению каждый раз, когда продлевал свой профессиональный контракт. При этом было установлено, что соответствующее приложение Лука подписывал, только когда уходил из клуба.

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