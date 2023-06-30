Игорь Корнеев: «Зенит» в этой ситуации может проиграть только сам себе

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о возможных изменениях в составе сине-бело-голубых, а также предположил, как они могут повлиять на расклад сил в Российской Премьер-Лиге.

«Всё зависит от того, что будет происходить в летнее нынешнее трансферное окно. Потому что мы видим, как Малком попал в сборную Бразилии. И по нему могут быть какие-то серьёзные предложения. Не те, которые мы могли видеть зимой, а реально серьёзные. Всё может быть. Вендел тоже может уйти.

То есть в зависимости от того, кто покинет «Зенит» и как усилятся конкуренты, можно будет что-то говорить. В случае ухода из Питера лидеров команды и усиления других может случиться смена чемпиона в РПЛ. Но сейчас что-то прогнозировать сложно. Если «Зенит» останется в той же ситуации, что есть, опередить его будет тяжело. Команда в этой ситуации может проиграть только самой себе», — приводят слова Корнеева «Известия».