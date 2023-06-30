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«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним игроком «Бенфики» с отступными в € 60 млн

«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним игроком «Бенфики» с отступными в € 60 млн
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«Манчестер Юнайтед» может приобрести талантливого хавбека «Бенфики» Жоау Невеша, сообщает Sportskeeda.

По информации источника, сумма отступных, указанная в контракте игрока с «Бенфикой», составляет € 60 млн. Португальцы не заинтересованы в продаже молодого дарования, однако могут пересмотреть свою позицию в случае выгодного финансового предложения от «красных дьяволов». Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высоко оценивает талант 18-летнего португальца.

В сезоне-2022/2023 на счету Невеша 20 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось о договорённости между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта.

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