«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним игроком «Бенфики» с отступными в € 60 млн

«Манчестер Юнайтед» может приобрести талантливого хавбека «Бенфики» Жоау Невеша, сообщает Sportskeeda.
По информации источника, сумма отступных, указанная в контракте игрока с «Бенфикой», составляет € 60 млн. Португальцы не заинтересованы в продаже молодого дарования, однако могут пересмотреть свою позицию в случае выгодного финансового предложения от «красных дьяволов». Наставник «МЮ» Эрик тен Хаг высоко оценивает талант 18-летнего португальца.
В сезоне-2022/2023 на счету Невеша 20 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с лиссабонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Мэйсона Маунта.
- 30 июня 2023
-
13:05
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:53
-
10:51
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
10:02
-
09:59
-
09:48
-
09:45