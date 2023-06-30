Главный тренер «ПСЖ» Галтье арестован по обвинению в дискриминации и расизме
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье и его сын Джон Валович сегодня, 30 июня, были задержаны полицией в Ницце. Об этом сообщил Le Parisien.
Двое мужчин допрашиваются правоохранительными органами в связи с обвинениями в предполагаемой дискриминации и расистскими высказываниями, сделанными в 2021 году, которые появились ещё в апреле, как сообщается, через бывшего спортивного директора Ниццы Жюльена Фурнье. Галтье ранее отверг обвинения и подал судебный иск за клевету.
Ранее сообщалось, что французский тренер покинет клуб. 56-летний специалист возглавил парижскую команду летом 2022 года, приведя её к победе в чемпионате и Суперкубке Франции. Однако в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от «Баварии», так и не сумев завоевать заветный трофей.
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