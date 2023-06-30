«Это ужасно». Гильермо Абаскаль — о травме Томаша Тавареша

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о травме защитника красно-белых Томаша Тавареша. Он разорвал крестообразную связку колена в расположении молодёжной сборной Португалии.

«Конечно, это ужасно. Мне очень жаль, что так получилось. К сожалению, в футболе такое бывает, такие страшные травмы. Он её получает уже второй раз. Это должен быть сигнал для нас всех, быть ещё сильнее, что не нужно опускать голову. Уверен, что он восстановится — он уже делал это один раз, думаю, что сделает это и второй раз. На моём пути, когда я работал в «Севилье», были случаи, когда молодые ребята тоже получали подобные травмы на разных ногах, как это случилось с Томашем. Им удавалось восстановиться, и я уверен, нет никаких сомнений, что Томаш справится и как можно скорее вернётся в строй», — сказал Абаскаль в интервью клубной пресс-службе.