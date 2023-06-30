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Ярошик объяснил, почему российских тренеров не зовут в Европу

Ярошик объяснил, почему российских тренеров не зовут в Европу
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Известный в прошлом футболист сборной Чехии, а ныне главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик объяснил, почему российские тренеры не востребованы в Европе.

«Почему российских тренеров не звали в Европу даже до обострения политики? Тут та же история, как с игроками. Всё связано. Например, вопрос языка.

Второй момент: приглашают тренеров, которые показывают хороший футбол. Кто последние годы из российских команд хорошо играл и добивался результата в Европе? Честно, я не помню. Если вы мне подскажете, будет хорошо.

Ваша сборная тоже показывала не лучший футбол. Тут нет одной причины. Может, российские тренеры сами не очень хотят уезжать. Помню, что Слуцкий пробовал себя в Европе. Жаль, конечно, что таких примеров мало. Работа в других странах приносит новое видение — и себя, и футбола вообще. Обмен идеями происходит», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».

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