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Гол Лионеля Месси в ворота «Бенфики» болельщики признали лучшим в ЛЧ

Гол Лионеля Месси в ворота «Бенфики» болельщики признали лучшим в ЛЧ
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Гол аргентинского нападающего Лионеля Месси признали лучшим в сезоне-2022/2023 Лиги чемпионов. Результаты голосования среди болельщиков опубликовала пресс-служба УЕФА.

Изначально команда технических экспертов УЕФА отобрала десять лучших голов турнира, и уже после любители футбола могли проголосовать за понравившийся. Первую тройку возглавил точный удар Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен» в ворота португальской «Бенфики» в матче группового этапа (1:1, 3-й тур).

Гол форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в матче 2-го тура с «Боруссией» лидировал в опросе экспертов, но болельщики подвинули его на третье место, а второе отдали мячу игрока «Реала» Винисиуса Жуниора в матче с тем же «Манчестер Сити» в полуфинале.

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