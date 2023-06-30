«Бавария» объявила об уходе Дейли Блинда

Нидерландский защитник Дейли Блинд покинул мюнхенскую «Баварию» и стал свободным агентом, сообщает пресс-служба красных.

Напомним, Блинд перешёл в «Баварию» во время январского трансферного окна. Во второй половине сезона-2022/2023 на счету нидерландца пять матчей за команду во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Соглашение игрока с мюнхенским клубом было рассчитано до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Добавим, что «Бавария» также попрощалась с португальским защитником Жоау Канселу, который провёл за мюнхенскую команду вторую часть сезона-2022/2023 по договору аренды. Права на игрока принадлежат «Манчестер Сити».