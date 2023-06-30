Мелёхин — о диете Карпина: я бы не сказал, что он жёстко запрещает, что нельзя прям, и всё

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал об ограничениях в питании, которые ввёл главный тренер команды Валерий Карпин.
«Честно скажу, год назад прошлым летом была проблема с лишним весом. Приехал чуть толстеньким, а на сборах было тяжело сбрасывать. Сейчас уже лучше знаю своё тело и на последние два сбора приехал после отпуска в лучшем состоянии. Я стал за собой следить, смотрю за питанием и тренируюсь качественнее. Когда приехал с лишними килограммами, мне сразу дали понять, что такая тема тут не прокатит и надо за собой следить.
Поругал Карпин сильно тогда! Сказал мне: «Ты куда приехал?» Я бы не сказал, что Карпин жёстко запрещает, что нельзя прям, и всё. Это немного преувеличено. Можно выбрать один день недели и съесть шоколадку, всё в меру можно», — приводит слова Мелёхина Metaratings.
- 30 июня 2023
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