Стала известна заявка женской сборной Испании на предстоящий чемпионат мира по футболу

Главный тренер женской сборной Испании по футболу Хорхе Вильда огласил заявку команды на чемпионат мира, который пройдёт в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба испанской федерации футбола (RFEF).

Состав испанской национальной команды выглядит следующим образом:

Вратари: Ката Колл, Миса Родригес, Энит Салон.

Защитники: Ивана Андрес, Она Батлье, Ольга Кармона, Лайя Кодина, Росио Гальвес, Ойхане Эрнандес, Ирен Паредес.

Полузащитники: Тереза Абельейра, Айтана Бонмати, Ирен Герреро, Дженнифер Эрмосо, Мария Перес, Алексия Путельяс, Клаудия Зорноза.

Нападающие: Мариона Кальдентей, Атенеа дель Кастильо, Эстер Гонсалес, Ева Наварро, Сальма Паральюэло, Альба Редондо.

Напомним, ранее 15 футболисток требовали от федерации отстранения тренера Вильды, угрожая покинуть команду. Скандал закончился тем, что тренерский штаб при поддержке RFEF отстранил опальных игроков. Тем не менее в окончательную заявку попали 3 футболистки из 15, подписавшихся под письмом: Кальдентей, Бонмати и Батлье.

В четверг, 29 июня, сборная Испании в товарищеской встрече разгромила Панаму со счётом 7:0. Следующий матч команда проведёт с Данией 5 июля, а затем вылетит в Новую Зеландию.