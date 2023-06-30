Евгений Мележиков: хотелось бы продолжить деятельность в футболе
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах на будущее.
«Дальнейшие планы? Проведу ряд встреч. Хотел бы продолжить деятельность в футболе. Это будет зависеть от тех предложений, которые поступят. Есть и ряд бизнес-проектов с моими товарищами. Но работа в футболе затягивает, конечно же, — я хотел бы остаться в футболе. Всё зависит от того, где буду востребован», — сказал Мележиков в интервью «РБ Спорт».
Мележиков занимал пост директора по безопасности «Спартака» с 2015 по 2019 год, а затем вернулся на эту должность в клубе в сентябре 2020‑го. С декабря 2020 года Мележиков работал в должности управляющего директора «Спартака», а в июне 2021‑го стал генеральным директором.
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