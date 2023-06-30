«Дом похож на больницу». Соседи недовольны новым особняком Роналду

Соседи португальского нападающего Криштиану Роналду высказали недовольство строительством нового особняка футболиста на его родине. Об этом сообщает Look.

Первоначально особняк должен был достроиться к июлю нынешнего года, однако сроки были перенесены. Стоимость постройки оценивается в $ 36 млн.

«Предстоит ещё минимум год работ. Мы сыты по горло. Работы идут уже три года. Дом такой большой, что похож на больницу. Моя улица была перекрыта на несколько месяцев, мой сад полон пыли. Всё из-за «пирамиды» фараона Роналду», — возмутился один из соседей.

Люди также жалуются на невозможность уединиться. Особняк расположен на высокой местности, из-за чего из его окон видно чужие участки. Роналду пытался купить также поле для гольфа, прилегающее к особняку, но переговоры не увенчались успехом.