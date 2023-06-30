Экс-менеджер «Локомотива» Баранник прокомментировал трансферную кампанию клуба

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Баранник высказал мнение о летних новичках и перспективах команды в новом сезоне. Напомним, первым летним новобранцем «Локомотива» стал защитник Илья Самошников, подписавший контракт с железнодорожниками на правах свободного агента. Кроме того, состав «Локо» пополнил Владислав Сарвели, накануне перебравшийся из «Сочи».

«Я думаю, эти игроки идут в «Локомотив» не для того, чтобы его ослабить. Конечно, цель – усиление состава. Все приобретения делаются, исходя из какой-то стратегии. У «Локо» она есть. Новая не новая, но она просматривается. На финише прошлого сезона мы видели, что команда радовала хорошей, результативной игрой, в ней дают шансы проявлять себя россиянам.

И Самошников, и Сарвели, уверен, хорошо знакомы главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Это один из главных мотивов их прихода в этот клуб. Думаю, если учесть развитие «Локо» в последнее время и вектор их селекции, они в предстоящем сезоне будут выглядеть ещё интереснее на поле и претендовать на высокие места в чемпионате», – сказал Баранник в интервью «РБ Спорт».