Защитник «Манчестер Юнайтед» Итан Лейрд перешёл в «Бирмингем»
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«Бирмингем» объявил о подписании контракта с 21-летним защитником «Манчестер Юнайтед» Итаном Лейрдом. Лейрд, в активе которого более 50 матчей в Чемпионшипе, подписал трёхлетний контракт с новым клубом, сообщает пресс-служба синих.
Лейрд пришёл на «Олд Траффорд» в возрасте 10 лет и демонстрировал хороший прогресс, освоив несколько позиций в обороне. Тем не менее пробить себе дорогу в первую команду игрок не сумел. Сменив четыре клуба («Милтон», «Суонси», «Борнмут», «КПР»), за которые Итан выступал на правах аренды, защитник наконец перешёл в пятый, теперь на постоянной основе.
В прошлом сезоне за «Куинз Парк Рейнджерс» Лейрд сыграл 33 матча во всех турнирах. Добавим, что футболист привлекался в юношеские сборные Англии (до 17, 18 и 19 лет).
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