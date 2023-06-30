Медведев: у «Зенита» будет возможность увеличить процент владения Педро, сейчас — 50 на 50

Генеральный менеджер «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переходы в стан сине-бело-голубых Педро и Александра Коваленко.
«В данный момент права на Педро принадлежат «Коринтиансу» и «Зениту» в соотношении 50 на 50. Когда Педро приедет в «Зенит», у нас будет возможность увеличить процент нашего владения.
И Коваленко, и Педро — молодые игроки, одному 19 лет, другому пока 17. Очень талантливые. Если будут работать должным образом, могут стать настоящими футболистами», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» объявил о реализации права преимущественного выкупа Педро у «Коринтианса», бразильский нападающий присоединится к петербуржцам по достижении 18 лет в феврале будущего года. В четверг, 29 июня, сине-бело-голубые объявили о переходе полузащитника Александра Коваленко из «Сочи». Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2028 года.
- 30 июня 2023
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