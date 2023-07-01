Шовковский: опыт Ярмоленко, его понимание футбола повлияют на игру «Динамо»

Ассистент главного тренера «Динамо» Александр Шовковский рассказал о важности вингера Андрея Ярмоленко для команды.

«Мы можем говорить о чём угодно, но покажет только время. Но я хочу сказать, что опыт Ярмоленко, его понимание футбола, его индивидуальные и лидерские качества, безусловно, должны повлиять на игру. Его уверенность и авторитет также помогут прогрессировать и молодым футболистам. Я вижу только плюсы в его переходе.

Ярмоленко, как и все остальные футболисты, которые выступали за национальные сборные, присоединится к команде уже третьего июля. Ребята, которые выступают за молодёжную сборную, присоединятся к нам уже после выступления на Евро-2023 и небольшого перерыва», — приводит слова Шовковского dinamo.kiev.ua.