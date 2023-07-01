«Только во втором тайме узнала, что, если будет ничья, я выйду». Гриченко — о Суперкубке

Голкипер женского «Зенита» Юлия Гриченко прокомментировала победу в матче Суперкубка России с ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

«Эмоции потрясающие. Суперкубок – классный турнир. Очень круто, когда играют чемпион и обладатель Кубка, а в одном матче можно завоевать полноценный трофей. Матч был очень принципиальным: мы не забыли поражение от ЦСКА в финале Кубка на «Газпром Арене», хотелось взять реванш на армейской «ВЭБ Арене», чтобы было символично.

До матча мы готовились к серии 11-метровых на тренировках. Игроки много били, а мы с тренером вратарей изучали манеру бьющих ЦСКА. Ожидала ли я, что меня могут выпустить под пенальти? Если честно, то нет. Только во втором тайме узнала, что, если будет ничья, я выйду. Сильного волнения не испытывала, была спокойна. Понимала, что надо с холодной головой принять правильные решения. Но когда наш первый удар оказался неточным, сердце ёкнуло. Надо было обязательно возвращать команду в игру, причём по возможности сразу: с психологической точки зрения плохо, когда первый удар ты не забиваешь, а соперник оказывается точен. Такое может негативно повлиять на дальнейшие удары. Получилось так, как получилось.

После решающего сейва не помню, кто что кричал — не контролировала эмоции. Единственное, побежала подальше от партнёрш. Ещё свеж в памяти эпизод, когда мы выиграли по пенальти у Перми, вся команда завалилась на меня, я лежала подо всеми и думала, что это мой последний вздох и я из этой кучи не выберусь. Теперь мне страшно оказаться под завалами, поэтому я вообще не падаю. Мне страшно. После матча отпраздновали победу в раздевалке, но в голове уже была мысль, что через неделю следующая игра», — приводит слова Гриченко официальный сайт РФС.