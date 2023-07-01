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Спортдиректор «Фенербахче» отреагировал на новость, что игроки отказываются ехать в Россию

Спортдиректор «Фенербахче» отреагировал на новость, что игроки отказываются ехать в Россию
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Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко опроверг информацию об отказе европейских звёзд команды участвовать в Кубке PARI Премьер. Бранко заверил, что в Россию приедут лучшие игроки команды, находящиеся в физической готовности для проведения матчей.

«Казалось, мы договорились о футболе, а не о других вопросах. Но я отвечу — завтра мы начнём все бюрократические процедуры, чтобы весь наш основной состав прилетел в Петербург. Если не будет травм, будут все лучшие. 8 июля мы должны прилететь в Петербург. Это очень важный турнир для подготовки к еврокубкам. Так что нет смысла привозить не основной состав. Наш фокус на подготовке к сезону. И я надеюсь, что прилетят все сильнейшие», — передаёт слова Бранко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

На турнире, помимо «Фенербахче», примут участие «Црвена Звезда», «Зенит» и «Нефтчи».

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