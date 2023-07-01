В «Фенербахче» объяснили, почему решили принять участие в предсезонном турнире в России

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко высказался о предстоящем международном турнире Кубок PARI Премьер. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

«Я благодарю организаторов, футбольный клуб «Зенит» и других соперников. Для нас честь и привилегия играть здесь. Вспоминаю, что в марте «Зенит» приезжал в Стамбул. Теперь мы делаем ответный визит. Для нас это важная часть подготовки к еврокубкам. Мы очень серьёзно относимся к турниру. Наша команда собирается взять максимум со спортивной и имиджевой точек зрения. Желаю всем удачи. Надеюсь, наше участие, как и участие других команд, повысит значимость турнира и его узнаваемость», — передаёт слова Бранко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.