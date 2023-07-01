Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак — о «Нефтчи»: мы с огромным уважением относимся к команде и стране

Тренер «Зенита» Семак — о «Нефтчи»: мы с огромным уважением относимся к команде и стране
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об азербайджанском «Нефтчи» перед матчем международного турнира Кубок PARI Премьер. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 19:30 мск. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

«Мы помним, как «Нефтчи» играл с тульским «Арсеналом» в еврокубках. Эта команда одна из сильнейших в Азербайджане. Там достаточно игроков сборной с международным опытом.

Мы с огромным уважением относимся к команде и стране. Я вспоминаю свой последний приезд в Баку, который оставил хорошее впечатление», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Материалы по теме
«Зенит» примет три зарубежных клуба. Среди гостей — экс-легионеры РПЛ и пара россиян
«Зенит» примет три зарубежных клуба. Среди гостей — экс-легионеры РПЛ и пара россиян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023