Тренер «Зенита» Семак — о «Нефтчи»: мы с огромным уважением относимся к команде и стране

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об азербайджанском «Нефтчи» перед матчем международного турнира Кубок PARI Премьер. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 19:30 мск. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).

«Мы помним, как «Нефтчи» играл с тульским «Арсеналом» в еврокубках. Эта команда одна из сильнейших в Азербайджане. Там достаточно игроков сборной с международным опытом.

Мы с огромным уважением относимся к команде и стране. Я вспоминаю свой последний приезд в Баку, который оставил хорошее впечатление», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.