Тренер «Зенита» Семак — о «Нефтчи»: мы с огромным уважением относимся к команде и стране
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об азербайджанском «Нефтчи» перед матчем международного турнира Кубок PARI Премьер. Встреча состоится сегодня, 1 июля. Начало игры — в 19:30 мск. Участниками футбольного турнира в этом году станут «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия).
«Мы помним, как «Нефтчи» играл с тульским «Арсеналом» в еврокубках. Эта команда одна из сильнейших в Азербайджане. Там достаточно игроков сборной с международным опытом.
Мы с огромным уважением относимся к команде и стране. Я вспоминаю свой последний приезд в Баку, который оставил хорошее впечатление», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
14:57
-
14:48
-
14:45
-
14:45
-
14:32
-
14:28
-
14:22
-
14:19
-
14:17
-
14:16
-
14:15
-
14:13
-
14:05
-
14:00
-
13:57
-
13:53
-
13:46
-
13:29
-
13:18
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
13:01
-
12:54
-
12:50
-
12:49
-
12:35
-
12:25
-
12:12
-
12:10
-
12:01
-
11:58
-
11:37
-
11:30
Партнерский контент