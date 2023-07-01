Голкипер «Факела» Гудиев: будем бороться с Беленовым за место в старте

Голкипер воронежского «Факела» Виталий Гудиев высказался о выборе игрового номера, а также о конкуренции с Александром Беленовым.

«Первый номер — демонстрация желания стать игроком стартового состава? Желание быть игроком стартового состава, играть матчи за «Факел» и приносить пользу команде у меня большое. Буду прикладывать все усилия, но игровой номер никак на это не влияет. Попав в свой родной клуб, в профессиональную команду «Алании», я выбрал себе номер 33. Тут 33-й уже занят, поэтому вернулся к номеру один, под которым играл в детских турнирах в совсем ещё юном возрасте.

Тренер вратарей «Факела» Владимир Алексеевич всегда с нами в диалоге, всегда есть что спросить. Также приехал опытный Александр Беленов, с которым тоже интересно и полезно обсуждать разные игровые ситуации. Друг против друга мы играли ещё 10 лет назад – тогда у меня были ещё дебютные матчи в Премьер-Лиге. А сейчас будем бороться за место в старте. У нас здоровая конкуренция – это интересно и хорошо. Только тренировочный процесс и матчи, которые будут, дают возможность зарекомендовать себя в основном составе», — приводит слова Гудиева пресс-служба «Факела».