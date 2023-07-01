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Жозеп Клотет рассказал об игровой схеме «Торпедо» на новый сезон

Жозеп Клотет рассказал об игровой схеме «Торпедо» на новый сезон
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о двух контрольных матчах — с «Нефтехимиком» (1:2) и «Акроном» (2:2), а также рассказал об игровой схеме команды на новый сезон.

«Главная цель этих матчей – организация команды. Сборы длятся уже две недели, игроки находятся под большими нагрузками. Сегодня в матче с «Акроном» некоторые футболисты отыграли по 90 минут. Упор был сделан уже не на физику, а на тактику. На следующей неделе будем работать над интенсивностью и качеством игры.

Как новички влились в работу? Моментально. Хотя ту подготовку, которую мы даём, я бы охарактеризовал как «достаточно тяжёлую». Мы работаем в двухразовом режиме на поле, плюс к этому футболисты получают нагрузки в тренажёрном зале и в бассейне. Я доволен, как вся команда не сдаётся, а работает изо всех сил.

Определились ли с игровой схемой на сезон? Мы будем играть близко к тому, как играли в последних трёх матчах в Премьер-Лиге. Мне нравится эта тактика. Она может быть основана на трёх, может быть, на четырёх защитниках, но стиль игры будет тем же самым. Сейчас достаточно времени, чтобы более подробно отработать действия каждого из игроков», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».

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