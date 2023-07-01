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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об уровне Первой лиги

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об уровне Первой лиги
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об уровне Мелбет Первой лиги. Ранее автозаводцы провели два контрольных матча — с «Нефтехимиком» (1:2) и «Акроном» (2:2).

«Команды Премьер-Лиги гораздо выше уровнем относительно качества игры, которое было у нас в прошлом сезоне. В Первой лиге этот разрыв меньше, но мы всё равно видим, что есть сильные команды. Не нужно думать, что будет легко. Побеждать тяжело, и нам нужно продолжать развиваться, бороться. Как вы видели вчера, мы проиграли «Нефтехимику», хотя результат на данный момент не имеет значения. Легко не будет, и наши соперники в двух последних играх это доказали», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».

«Торпедо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков в 30 матчах и отправилась в Первую лигу.

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