Испания — Швейцария: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 22:00

В матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встретятся сборные Испании и Швейцарии. Команды будут играть стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания заняла первое место в группе B. Команда разгромила Румынию (3:0), одолела Хорватию (1:0) и сыграла вничью с Украиной (2:2). Швейцария стала второй в группе D. Несмотря на всего лишь одну победу над Норвегией (2:1) и три очка в активе, команда смогла выйти в плей-офф.

Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.