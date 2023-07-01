Испания — Швейцария: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 22:00
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В матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встретятся сборные Испании и Швейцарии. Команды будут играть стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
01 июля 2023, суббота. 22:00 МСК
Испания U21
Не начался
Швейцария U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Испания заняла первое место в группе B. Команда разгромила Румынию (3:0), одолела Хорватию (1:0) и сыграла вничью с Украиной (2:2). Швейцария стала второй в группе D. Несмотря на всего лишь одну победу над Норвегией (2:1) и три очка в активе, команда смогла выйти в плей-офф.
Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.
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