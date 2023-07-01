Испания — Швейцария: стартовые составы команд на матч молодёжного Евро

В матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встретятся сборные Испании и Швейцарии. Команды будут играть стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
Испания: Тенас, Гомес, Пачеко, Паредес, Миранда, Бланко, Баена, Санчет, Родри, Гомес, Руис.
Швейцария: Саипи, Блум, Стергиу, Аменда, Вуйоз, Яшари, Ридер, Малес, Имери, Ндойе, Амдуни.
Испания заняла первое место в группе B. Команда разгромила Румынию (3:0), одолела Хорватию (1:0) и сыграла вничью с Украиной (2:2). Швейцария стала второй в группе D. Несмотря на всего лишь одну победу над Норвегией (2:1) и три очка в активе, команда смогла выйти в плей-офф.
Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.
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