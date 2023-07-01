«Родина Медиа» выиграла Медиалигу, победив в финале 2DROTS

Завершился финальный матч третьего сезона Медийной футбольной лиги, в котором встречались 2DROTS и «Родина Медиа». Встреча закончилась победой «Родины» со счётом 3:1.

На пятой минуте Артур Газданов вывел «Родину Медиа» вперёд. На 35-й минуте Владислав Семёнов сравнял счёт. В итоге победу «Родине Медиа» принесли Артём Вяткин и Максим Пичугин.

«Родина Медиа» и 2DROTS примут участие в Фонбет Кубке России в предстоящем сезоне. Также в турнире выступит «Амкал», который занял в Медиалиге третье место.

В предыдущем сезоне «Амкал» добрался до стадии 1/64 финала Кубка России, где проиграл санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти). 2DROTS выбыл на стадии 1/128 финала, уступив ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 по пенальти).