Испания обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

Завершился 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Испании и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился победой Испании в дополнительное время — 2:1.
В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Ближе к голу были испанцы: на 39-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес опасно бил по воротам, однако его удар был заблокирован защитниками сборной Швейцарии. Испания открыла счёт в матче на 68-й минуте — отличился Гомес.
Швейцарцы сравняли счёт на 90+1-й минуте. Голом отметился форвард Зеки Амдуни. Испанцы снова повели на 103-й минуте — отличился защитник «фурии рохи» Хуан Миранда. Матч так и завершился — 2:1.
В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Франция — Украина. Напомним, три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.
Ранее стал известен ещё один участник полуфинала молодёжного Евро.
- 2 июля 2023
-
00:52
-
00:51
-
00:36
-
00:30
-
00:09
-
00:07
-
00:02
- 1 июля 2023
-
23:51
-
23:31
-
23:30
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:52
-
22:50
-
22:46
-
22:46
-
22:43
-
22:40
-
22:36
-
22:34
-
22:28
-
22:22
-
22:19
-
22:17
-
22:16
-
22:13
-
22:12
-
22:09
-
22:04
-
22:02
-
21:53
-
21:37
-
21:31
-
21:23