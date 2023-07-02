Испания обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

Завершился 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Испании и Швейцарии. Команды играли на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч завершился победой Испании в дополнительное время — 2:1.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Ближе к голу были испанцы: на 39-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес опасно бил по воротам, однако его удар был заблокирован защитниками сборной Швейцарии. Испания открыла счёт в матче на 68-й минуте — отличился Гомес.

Швейцарцы сравняли счёт на 90+1-й минуте. Голом отметился форвард Зеки Амдуни. Испанцы снова повели на 103-й минуте — отличился защитник «фурии рохи» Хуан Миранда. Матч так и завершился — 2:1.

В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Франция — Украина. Напомним, три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.

Ранее стал известен ещё один участник полуфинала молодёжного Евро.