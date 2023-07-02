«Шахтёр» объявил о расторжении контракта с главным тренером
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«Шахтёр» объявил об уходе главного тренера клуба Игора Йовичевича. Вместе с Йовичевичем клуб покидает тренерский штаб.
«Спасибо Игорю Йовичевичу и его ассистентам за качественную работу и высокий профессионализм, за красивые победы и незабываемые эмоции. Это был яркий сезон, которым вы навсегда вписали свои имена в историю Шахтера. Отдельное спасибо за активную гражданскую позицию в поддержке Украины и украинцев», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Специалист возглавлял «Шахтёр» с июля 2022 года. За это время команда провела 40 официальных матчей, в которых одержала 24 победы за 10 ничьих и 6 поражений. Под руководством Йовичевича «Шахтер» стал чемпионом Украины.
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