Главный тренер Украины Ротань – о матче с Францией: пусть соперник подстраивается под нас

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча против Франции в 1/4 финала Евро-2023 U-21.
«По моему мнению, Франция – одна из сильнейших сборных, с которыми мы встречаемся на этом турнире. Это едва ли не единственная команда, все игроки которой выступают в топ-чемпионатах. Это о многом говорит. В индивидуальном плане эти игроки очень сильны. Мы это увидели, когда дважды играли с ними в рамках квалификации.
Для нас очень важна эта игра. Игра, которая пройдет в компонентах тет-а-тет. Где нужно выигрывать микродуэли, которые будут создаваться на поле: один в один, на близких расстояниях, где французы обладают хорошим мастерством, но мы должны быть к этому готовы.
Прежде всего, нужно быть дисциплинированной командой, компактной. Несмотря ни на что нужно соответствовать своему стилю игры, от которого мы не собираемся отходить. Не мы под кого-то должны подстраиваться, а пусть соперник подстраивается под нас», — приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.
Игра Украина-Франция состоится сегодня, 2 июля. Начало — в 22:00 мск.
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