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Салихова: странно, что «Спартак» поздравляет носителя стрелки, но не бывшего владельца

Салихова: странно, что «Спартак» поздравляет носителя стрелки, но не бывшего владельца
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что в социальных сетях красно-белых было опубликовано поздравление с днём рождения полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева. Футболист ранее выступал за «Спартак».

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, всё-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в кота Леопольда», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее в этом году «Спартак» не поздравил с днём рождения бывшего владельца клуба Леонида Федуна.

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