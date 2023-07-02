«ПСЖ» завершает сделку по трансферу лучшего игрока молодёжного чемпионата мира — 2019

Футбольный клуб «ПСЖ» близок к приобретению южнокорейского полузащитника испанской «Мальорки» Ли Кан Ина, признававшегося лучшим игроком молодёжного чемпионата мира (до 20 лет) — 2019. Игрок уже прошёл медобследование в французской команде, а между клубами есть устная договорённость о трансфере, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ли Кан Ин выступает за «Мальорку» с лета 2021 года. Его контракт с красно-чёрными действует до конца июня 2025 года. В сезоне-2022/2023 полузащитник в 36 матчах Ла Лиги отметился шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами. «Мальорка» по итогам турнира заняла девятое место в турнирной таблице.

Ли Кан Ин вместе со сборной Южной Кореи стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира (до 20 лет) — 2019. За основную сборную 22-летний полузащитник провёл 14 матчей.