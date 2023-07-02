«ПСЖ» и «РБ Лейпциг» заинтересованы в форварде «Лиона» Баркола
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Французский «Пари Сен-Жермен» и немецкий «РБ Лейпциг» проявляют интерес к нападающему «Лиона» Брэдли Баркола, сообщил в «твиттере» журналист Фабрицио Романо. Нынешний клуб талантливого форварда надеется сохранить его у себя. Однако, оба претендента были проинформированы о трансферной ситуации с 20-летним футболистом.
Баркола в минувшем сезоне сыграл за «Лион» 31 матч в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. Во взрослом футболе нападающий дебютировал годом ранее, проведя в сезоне-2021/2022 13 матчей, в том числе два в Лиге Европы.
Сейчас Баркола выступает на молодёжном чемпионате Европы за сборную Франции. В трёх матчах группового этапа он забил два мяча.
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