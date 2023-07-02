«ПСЖ» представил новую гостевую форму
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Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» представил комплект гостевой формы на сезон-2023/2024.
В новой футболке парижан на старт организованного «ПСЖ» 10-километрового забега We Run Paris, который начался в 10:00 мск от стадиона команды «Парк де Пренс», вышли известные легкоатлеты — двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня и участник трёх Олимпиад Ладжи Дюкур, а также бывший игрок красно-синих Зумана Камара.
Техническим спонсором парижан вновь выступил Nike.
Первую игру сезона-2023/2024 «Пари Сен-Жермен» проведёт 5 августа — ей станет матч с «Тулузой» за Суперкубок Франции. Парижане являются действующими чемпионами страны. В первом туре Лиги 1 «ПСЖ» на домашнем стадионе встретится с «Лорьяном».
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