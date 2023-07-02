Юлия Гриченко: мы вполне можем играть со сборной Китая на равных

Голкипер женской сборной России Юлия Гриченко высказалась о товарищеском матче с национальной командой Китая (0:1).

«Хороший матч. Как показал второй тайм, мы вполне можем играть со сборной Китая на равных и не бояться. В перерыве были внесены корректировки, поэтому вторые 45 минут мы действовали гораздо острей. Пропустили гол с пенальти: я почти достала, но чуть-чуть не хватило, соперница хорошо пробила. Как дышалось на поле? Перед разминкой было очень душно, но ближе к матчу пришла прохлада, поэтому игралось нормально.

Ожидания от сборной Китая? Мы знали, что будет цепкий спарринг, что китаянки будут вырывать на каждом участке поля. Они создают хорошую борьбу, не дают просто так принимать мяч и долго думать. Очень дисциплинированная команда. Было много борьбы и стыков, но лично я не удивлена этим. Когда выходишь в майке сборной играть за страну, тебя не нужно дополнительно мотивировать на единоборства. Это нормально.

Очень крутая атмосфера! Матч был закрытый, но пришли детишки, которые хлопали, подбадривали и китаянок, и нас. Потом брали автографы. Очень приятная и гостеприимная страна, очень крутой спарринг. Будем следить за Китаем на чемпионате мира, только сначала надо обыграть их в нашей второй игре», — приводит слова Гриченко официальный сайт РФС.

Женские сборные Китая и России проведут ещё один товарищеский матч 4 июля. Начало игры — в 11:00 по московскому времени.